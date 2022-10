O Flamengo precisou de apenas alguns minutos no 1º tempo para resolver o jogo contra o Athletico-PR e se sagrar tricampeão da Copa Libertadores, na tarde deste sábado (29/10), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guyaquil, no Equador, após vitória por 1 x 0.

Após um começo de jogo truncado, no qual o Furacão até conseguiu criar as melhores oportunidades, todo o plano de Luiz Felipe Scolari veio abaixo após a expulsão boba de Pedro Henrique, que levou dois amarelos em 16 minutos.

O gol Rubro-Negro foi marcado por Gabigol, logo após a expulsão de Pedro Henrique.

Com o tento, o camisa 9 do Flamengo se tornou o maior artilheiro brasileiro em Libertadores, igualando a marca de Luizão, com 29 gols.

Além disso, ele chega a 12 gols marcados em 13 finais disputadas.