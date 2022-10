Passageiros enfrentam fila para conseguir emitir passagens para transporte intermunicipal gratuito para o dia das eleições em Natal — Foto: Pedro Trindade/Inter TV Cabugi





Em menos de três horas, os guichês das associações de transporte intermunicipal que atuam na rodoviária de Natal emitiram mais de três mil passagens gratuitas para eleitores que vão viajar para votar no 2º turno das eleições, no próximo domingo (30).





Os passageiros relataram espera de cerca de uma hora na fila, para atendimento. A gratuidade no transporte intermunicipal foi concedida pelo governo do estado em decreto publicado no Diário Oficial do Estado no último dia 20.





Emissão das passagens





A emissão das passagens começou às 5h desta terça-feira (25). Os eleitores com destino a cidades do interior do estado podem escolher horários de viagens realizadas entre 7h do sábado (29) e 7h da segunda-feira (1º).





Joseilson Alves, de 43 anos, mora em Natal há oito anos, mas mantém residência eleitoral em Currais Novos, no Seridó potiguar. Ele disse que só decidiu viajar para votar por causa da gratuidade.





"Eu vim no primeiro dia porque pensava que seria mais vago, mas está lotado. Do jeito que a política está esse ano, não estava muito favorável para eu ir, mas eu vou, para exercer a democracia. É mais um estímulo para dizer que existe democracia no Brasil", afirmou.





Na rodoviária de Natal, a distribuição é feita no guichê da Transpasse, aberto das 5h às 20h. O terminal fica no bairro Cidade da Esperança, na Zona Oeste da cidade.





Segundo Wellington Oliveira, diretor da Transpasse, a estimativa é de que serão distribuídas cerca de 30 mil passagens.





Para conseguir retirar a passagem gratuita, é preciso comprovar no título ou no e-título que o local de votação fica em outra cidade. Será dada a passagem de ida e de volta. No fim de semana, não haverá emissão de passagens.





Para cidades da Grande Natal, a gratuidade vale apenas para o domingo (30) e a catraca será livre, sem necessidade de apresentar título de eleitor.





Por G1/RN