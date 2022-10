Ontem noticiamos as grandes filas que se formaram no terminal rodoviário para a compra de passagens com gratuidade. Hoje o G1/RN traz uma informação de que as passagens para pelo menos 9 cidades do RN já se esgotaram.



Filas para retirada das passagens na manhã desta terça-feira (25) na Rodoviária de Natal — Foto: Pedro Trindade/Inter TV Cabugi

As cidades que já não possuem mais passagens entre o sábado (29) e a segunda-feira (31) para serem retiradas são Messias Targino, Janduís, Caraúba, Paraú, Triunfo Potiguar, Assú, Apodi, Campo Grande e Lajes já não tem mais passagens de ida e volta para a Rodoviária de Natal.

A Transpasse, responsável pela emissão, informou naquela ocasião que 11,2 mil passagens já haviam sido entregues a passageiros na Rodoviária de Natal.

Apenas nas primeiras três horas, 3 mil já haviam sido emitidas. As passagens serão distribuídas até sexta-feira (28).