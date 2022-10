Bolsonaro diz em "debate" na Record que 'Se está fugindo, é porque deve alguma coisa' em referência a ausência de LULA.





O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que a entrevista ao Grupo Record realizada no último domingo (23) teve o sucesso esperado porque conseguiram debater temas sensíveis.





A sabatina, que teve a mediação de Eduardo Ribeiro com a participação de Christina Lemos, Thiago Nolasco e Heródoto Barbeiro, tocou em temas importantes para a sociedade como a maioridade penal, saúde e educação.





O candidato Jair Bolsonaro (PL) não poupou críticas e disparou contra a ausência de Luiz Inácio Lula da Silva no que seria um debate — segundo informações do R7 e das redes sociais havia um acordo entre as campanhas para que, caso um candidato não comparecesse, houvesse uma entrevista com quem estivesse presente. Segundo Bolsonaro, Lula "deve alguma coisa". completa dizendo que Presidente diz que petista não resiste a discussão, condena ataque de Jefferson à PF e torce para país não 'sentir dor do comunismo'





"Fujão"





Com a repercussão da ausência do candidato petista, e as repetidas menções de Bolsonaro, a palavra "fujão" foi parar nas trends dos assuntos mais comentados do Twitter na noite deste domingo (23). A imagem que mostra o púlpito de Lula vazio também viralizou.