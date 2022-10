Caso aconteceu no início da manhã desta sexta-feira (14) na Policlínica do bairro Potengi, na capital potiguar.





Guardas municipais e agentes do Itep na Policlínica Potengi, onde corpo decapitado foi encontrado na manhã desta sexta (14) — Foto: Vinícius Marinho/Inter TV Cabugi





Um corpo foi encontrado sem a cabeça e um dedo da mão na manhã desta sexta-feira (14) em Natal. A informação foi confirmada pela Guarda Municipal da capital potiguar que foi acionada à área da Policlínica do bairro Potengi, na Zona Norte da capital.





Segundo a Guarda Municipal, o corpo é do sexo masculino. No entanto, ainda não há identificação oficial da vítima.





Além da decapitação e da ausência de um dos dedos mindinhos, os agentes que chegaram primeiro ao local constataram marcas de duas perfurações com objetos cortantes, como faca, nas costas da vítima.





Segundo a chefe do grupamento de ação da Guarda Municipal de Natal, agente De Oliveira, o corpo foi encontrado por volta das 5h pelo vigilante da unidade de saúde da rede municipal, na área do entorno da policlínica. O homem disse que não viu movimentação no local, ao longo da noite.