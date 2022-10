As inscrições começam na próxima segunda-feira (31) e seguem até o dia 30 de novembro.





Serão disponibilizadas 104 vagas no CBMRN para os cargos de soldado e oficial da saúde — Foto: Orlando Netto / Assecom CBMRN





O Governo do Rio Grande do Norte lançou nesta terça-feira (25), por meio do Diário Oficial do Estado, o edital para um novo concurso público do Corpo de Bombeiros Militar (CBMRN). O certame vai ofertar 104 vagas, sendo 102 para o cargo de soldado, com salário inicial de R$ 3.929,01, e duas para o quadro de Oficial de Saúde da corporação, que tem remuneração inicial de R$ 10.804,77.





As inscrições para o concurso começam na próxima segunda-feira (31), a partir das 8h, e seguem até às 23h59 do dia 30 de novembro. As provas objetivas e dissertativas estão previstas para serem realizadas no dia 8 de janeiro de 2023.





Os conteúdos programáticos para todas as provas do concurso serão disponibilizados no site da Comperve (www.comperve.ufrn.br), a partir desta quarta-feira (26). Os candidatos aprovados poderão ser nomeados para qualquer organização do Corpo de Bombeiros do RN e o nível de escolaridade exigido pelo certame é o ensino superior.





Matéria completa no G1/RN