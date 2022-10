Após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas urnas, caminhoneiros bolsonaristas decidiram fechar trechos da BR-163, na região norte do estado do Mato Grosso, em protesto contra o resultado da eleição que deu vitória ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PL).

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a ação dos manifestantes.

Alguns motoristas usaram o próprio caminhão de cargas para bloquear as vias.

Pneus também foram queimados. O hino nacional —sempre usado pelo movimento conservador— também foi ouvido em meio à manifestação.

do UOL