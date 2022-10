O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou reconhecer o resultado das urnas neste domingo (30), que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao longo da campanha eleitoral, o político esteve ao lado de Jair Bolsonaro (PL) e criticou as pesquisas que mostravam a desvantagem do chefe do Executivo na disputa ao Planalto.

“O Brasil deu mais uma demonstração da vitalidade da sua democracia, da força das suas instituições e de nosso povo. A vontade da maioria manifestada nas urnas jamais deverá ser contestada e seguiremos em frente na construção de um País soberano, justo e com menos desigualdades“, disse.

O político disse que as urnas mostraram que os eleitores querem um Brasil “das reformas, do Estado menor e mais eficiente”.

“Esse recado foi dado e deverá ser levado a sério. Ao presidente eleito, a Câmara dos Deputados lhe dá os parabéns e reafirma o compromisso com o Brasil, sempre com muito debate, diálogo e transparência. É preciso ouvir a voz de todos, mesmo divergentes, e trabalhar para atender as aspirações mais amplas“, afirmou Lira.

O pronunciamento do presidente da Câmara foi realizado em sua residência oficial, em Brasília. Lira recusou o convite do presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, para acompanhar a apuração na sede da Corte.

Ao lado dele estavam o líder do governo, Ricardo Barros (PP-PR) e do PP na Câmara, André Fufuca, que acompanharam a apuração junto com Lira.

Poder 360