Maior unidade de saúde da rede pública do Rio Grande do Norte, o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel interrompeu "parcialmente" os serviços de cirurgias eletivas desde a segunda-feira (19), em Natal.





Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesap), o motivo é a sobrecarga na capacidade de atendimento gerada por demandas de pacientes vindos do interior do estado, bem como pela ocorrência de acidentes com múltiplas vítimas no fim de semana.





"As equipes do Walfredo Gurgel seguem trabalhando para a liberação das salas cirúrgicas e de pós-operatório para retomada plena das cirurgias o mais breve possível", informou a Sesap, por meio de nota à imprensa.





Ainda segundo a Sesap, o hospital realiza, em média 1,2 mil cirurgias eletivas por mês, somando todas as modalidades. A pasta não informou, no entanto, o percentual de suspensão das cirurgias.





O hospital enfrenta, ao longo de setembro, uma sobrecarga de pacientes nos corredores, que levou o estado a realizar uma força tarefa para distribuição de pacientes para outras unidades de saúde.





