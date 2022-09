Caso aconteceu na noite deste domingo (18) no Oeste potiguar. Outro suspeito conseguiu fugir.





Suspeito de assalto bateu moto roubada e morreu em Mossoró — Foto: Cedida





Um homem suspeito de assalto morreu após bater a moto roubada, durante a fuga, na noite de domingo (18). O caso aconteceu em Mossoró, no Oeste potiguar.





O acidente de moto aconteceu durante uma perseguição policial, logo após o roubo do veículo. De acordo com informações da Polícia Militar o suspeito usava tornozeleira eletrônica.





Por volta das 22h30 policiais militares que faziam ronda próximo ao Hospital Regional Tarcísio Maia, no bairro Aeroporto, foram acionados por um casal que teve a moto roubada.





As vítimas informaram que dois homens em uma moto preta tomaram a motocicleta em que eles estavam e fugiram em direção ao estádio Nogueirão.





A viatura da Força Tática conseguiu localizar os suspeitos que estavam nas duas motos. Ao perceberem a presença dos policiais, eles fugiram.





Um deles, o que estava pilotando a moto roubada, seguiu em direção à Avenida João da Escócia, no bairro Nova Betânia.





Segundo a PM, o homem perdeu o controle da motocicleta e acabou batendo em um pé de carnaúba no canteiro da avenida. Ele morreu no local.





O suspeito foi identificado como Jeferson do Nascimento. Ele era natural da cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, morava em Mossoró e já havia sido preso pelos crimes de roubo, furto e tráfico de drogas.





Com o suspeito a polícia encontrou ainda uma arma, munição e um celular das vítimas. O outro suspeito não foi localizado.





G1/RN