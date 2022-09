Segundo o advogado Luiz Eduardo Peccinin, da federação “Brasil da Esperança” que reúne partidos aliados ao ex-presidente Lula (PT), as buscas foram realizadas na residência do ex-ministro da Justiça porque foi o endereço informado como sede de seu comitê de campanha.

Após a repercussão da operação, o candidato ao Senado se manifestou e atribuiu a culpa ao PT. “Hoje, o PT mostrou a “democracia” que pretende instaurar no país, promovendo uma diligência abusiva em minha residência e sensacionalismo na divulgação da matéria. O crime? Imprimir santinhos com letras dos nomes dos suplentes supostamente menores do que o devido”, disse o ex-ministro no Twitter.