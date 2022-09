Caso aconteceu na noite de domingo (25) em Cidade Nova, na Zona Oeste.





Divisão de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) em Natal RN — Foto: Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi





Um homem de 45 anos foi executado a tiros enquanto caminhava por uma rua do bairro Cidade Nova, na Zona Oeste de Natal, na noite de domingo (25).





O crime aconteceu por volta das 22h na rua Presidente Kennedy, perto da casa da vítima, que foi identificada como César Silva, de 45 anos.





Segundo a polícia, testemunhas informaram que o homem estava caminhando pela rua, quando outra pessoa se aproximou, pilotando uma moto, abordou César e atirou nele pelo menos cinco vezes, com arma de fogo. César morreu na hora.





Policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar faziam patrulhamento na região, quando encontraram a cena do crime e isolaram o local até a chegada da Polícia Civil e do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep).