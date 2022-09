Crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (19) em Ceará-Mirim. Pelo menos cinco bandidos participaram do caso.





Posto ficou parcialmente destruído após explosão de cofre na Grande Natal — Foto: Vinícius Marinho/Inter TV Cabugi





Criminosos renderam funcionários e explodiram o cofre de um posto de combustíveis de Ceará-Mirim, região metropolitana de Natal, na madrugada desta segunda-feira (19). A detonação das bombas destruiu parte da estrutura do estabelecimento.





O crime aconteceu no bairro Planalto, por volta das 2h20. Segundo testemunhas, funcionários estavam em uma área reservada do posto, localizado às margens da BR-406, quando cinco bandidos chegaram e os renderam.





Foram feitos cinco reféns: três frentistas e duas pessoas que passavam de moto pelo local.









Cofre explodido caiu em terreno vizinho ao posto após explosão provocada por criminosos — Foto: Vinícius Marinho/Inter TV Cabugi





Os assaltantes perguntaram onde o cofre ficava guardado e levaram cerca de 10 minutos para preparar, detonar os explosivos e fugir com malotes de dinheiro. O valor roubado não foi informado.





Com a explosão, o cofre do posto caiu no terreno vizinho ao posto.





Após o crime, a polícia foi acionada e chegou aproximadamente 15 minutos após a fuga dos criminosos. Nenhum suspeito foi preso.





G1/RN