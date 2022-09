Mesmo não sendo uma tarefa fácil, empreender tem sido a solução para muitas pessoas, mesmo em momentos de crise econômica. A cada dia, mais pessoas têm apostado no mundo dos negócios, criando e recriando ideias inovadoras, além de desenvolver produtos e serviços voltados para distintos segmentos.

Essa tendência de ser um empreendedor e comandar o próprio negócio tem aflorado, principalmente, em jovens. Este é o caso do cearense, Kawan Oliveira. Aos 15 anos, o jovem teve a ideia de criar uma empresa com o principal objetivo de potencializar as vendas de seus clientes, a 4KCRIATIVO encara o marketing como ciência e oferece soluções baseadas em dados.





A ideia surgiu ao Kawan presenciar diversas necessidade no seu âmbito familiar e social, de pessoas que não sabiam como profissionalizar o seu negócio, melhorar a parte visual, ou até mesmo o simples fato de não conseguir vender. A empresa 4KCRIATIVO, criada pelo adolescente acredita no processo de venda em quatro pilares: tráfego, engajamento, conversão e retenção.





Hoje já conta com mais de 31 funcionários, mais de 1000 projetos desenvolvidos, faturamento de múltiplos 6 dígitos e clientes em território Nacional e Internacional, a empresa cada vez mais vem ganhando espaço e se tornando referência do mercado do Marketing Digital. Alguns dos serviços prestados são: gestão de redes sociais, tráfego pago, criação de sites, logomarca, cartão de visitas, banners e entre outros.





O jovem nasceu na cidade de Fortaleza/CE, mas aos 6 anos de idade mudou para a capital potiguar. Kawan Oliveira possuía o exemplo de empreendedorismo dentro da própria casa. O pai e a mãe são empresários. "Desde muito novo vi meus pais empreendendo, então para mim a única forma de fazer dinheiro era vendendo algo para alguém, eu enxergava o problema e sempre encontrava uma forma de solucionar rapidamente sem tanta burocracia".





Conforme apontam pesquisas empresariais, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é comum ter jovens com menos de 30 anos tendo sucesso como empreendedores. Ser empreendedor significa correr o risco de ganhar de acordo com seus resultados, e os mais jovens têm disposição e o cenário perfeito para isso.





A ideia deu muito certo e, sem a ajuda de ninguém por perto e com apenas 1 notebook e o seu conhecimento, meses depois, o menino estava faturando. Aos 16 anos de idade, o adolescente já havia ganhado independência financeira. Em 2020 largou o futebol, tendo passado por clubes como América de Natal (RN), Grêmio (RS) e Fortaleza (CE) para se dedicar ao empreendedorismo.





Além da expansão da 4KCRIATIVO para a Espanha, o jovem também tem outros projetos para a marca e novos negócios em desenvolvimento, planejadas serem lançadas em breve.





Para ele, existe um gargalo na educação brasileira que trunca jovens que desejam abrir uma empresa, mostrando uma visão de sucesso um pouco padronizada. “As escolas não ensinam os jovens que eles têm o potencial de sair do ciclo natural de fazer faculdade, arranjar um emprego ou prestar concurso público”, afirmou o jovem empreendedor.