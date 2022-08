Imagem: Divulgação Redes Sociais, Cedida

Um fato no mínimo revoltante aconteceu na praia de Pirangi do Sul, litoral do RN. Um homem morador e proprietário de um bar na praia relata, em vídeo, que carros estavam trafegando na orla gerando transtornos aos clientes e moradores da região. Ele desabafa e diz que falta fiscalização por parte do poder público e que, inclusive, um dos motoristas do veículo supostamente teria derrubado a porta de sua casa.

Segundo informações enviadas por familiar da vítima que afirmava estar presente no local, eles estavam jantando no salão do estabelecimento de sua propriedade, quando dois veículos do tipo UTV, após saírem de outro bar, os ocupantes de um um dos carros teriam passado gritando e, segundos depois, conforme relata, escutaram um estrondo e quando o homem foi ver era a porta da casa deles que supostamente tinha sido derrubada pelos motoristas. A mãe da vítima ficou bastante assustada e tiveram que acalmá-la.

Vejam o relato:

"estava indo embora aqui da praia e do bar que eles estavam, o primeiro passou tranquilo, já o segundo assim que passou próximo a gente deram um grito (daqueles tirando onda), e segundos depois só escutamos a *(censurado), meu irmão..., foi quem conseguiu levantar e ir ver, porque ficamos todos assustados, e falou “..., foi aqui em casa”

No vídeo ele ainda dispara: "Aqui em Pirangi do Sul é uma esculhambação....Crianças podem ser atropeladas aqui"

As vítimas acreditam que os homens que estavam no veiculo teriam derrubado a porta da casa com chutes. Eles relataram ao Notícias do RN que o tráfego de carros na orla é um problema constante e que já procuraram autoridades para resolver o caso, no entanto, conforme podemos ver no desabafo, sem sucesso.

