Uma sexta-feira que deveria ser de tranquilidade se converteu em uma trágédia. Antônio Marques da Silva, de 45 anos, e Alyson Bruno Marques da Silva, de 17 anos, pai e filho, foram executados em São José de Mipibu, na Grande Natal. De acordo com a Polícia Civil, eles não tinham envolvimentos com crime e estavam trabalhando como pedreiros no momento em que foram mortos.





De acordo com informações do G1/RN, "dois homens chegaram em uma moto no local, mandaram eles se deitarem no chão, e dispararam 5 tiros. três destes tiros atingiram a cabeça de Antônio, e dois em Alyson, um no braço e outro na cabeça. Os dois morreram no local.