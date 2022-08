Um dos dez maiores traficantes do Rio Grande do Norte, Marcinho Potência, foi preso na manhã desta quarta-feira (3) em João Pessoa. Ele estava foragido desde 2013, chegou a ser preso na cidade de Coacal, em Rondônia, na fronteira com o Paraguai pela Polícia Rodoviária Federal, mas conseguiu fugir em 2016.

De acordo com a Polícia Civil, Marcinho foi preso em um apartamento no bairro de Intermares, onde morava desde 2013.

Marcinho é apontado com um dos fundadores do Sindicato do RN, uma quadrilha criminosa resultado de uma dissidência do PCC fundado em março de 2013. Aliados do Comando Vermelho, que está em guerra com o PCC, o Sindicato é mais um grupo local – assim como a Família do Norte, no Amazonas – a entrar em rota de colisão com os criminosos de São Paulo na disputa pela supremacia dentro e fora das cadeias.

O traficante usa identidade falsa e buscava drogas na fronteira para trazer ao RN. Ele foi encaminhado a Central de Polícia Civil no bairro do Geisel, onde aguarda audiência de custódia.