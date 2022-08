Flertar com os parceiros de suas seguidoras nas redes sociais e ver como eles reagem: essa tem sido a missão diária da amazonense Juliana Alves, 25 anos, desde abril deste ano, quando percebeu uma oportunidade de cobrar por testes de fidelidade na internet.

Em entrevista a Universa, ela conta que o serviço surgiu meio por acaso, ao ver no Instagram a publicação de uma influenciadora que tinha feito um teste como esse para uma amiga. “Achei curioso e comentei que eu poderia fazer isso também. No dia seguinte, meu direct estava lotado com mensagens de meninas desconfiadas dos namorados”, lembra Juliana.

Com todo esse interesse, o que era apenas um comentário despretensioso na rede social se tornou uma fonte de renda. Hoje, Juliana realiza de oito a nove testes de fidelidade por dia e cobra uma média de R$ 25 por cada um.

A aprovação, segundo ela, ocorre pouco. Juliana afirma que, dos nove testes que realiza por dia, em somente um ou dois a fidelidade é mantida. À medida que vai conversando com os rapazes, ela dá print nas mensagens para reunir provas e enviar às mulheres que a contrataram. No final, o contato do companheiro delas é bloqueado.

Com informações de Universa/UOL