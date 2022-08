Mossoró cidade da região Oeste do Rio Grande do Norte registra mais um homicídio, o primeiro do mês de agosto e o 97° do ano de 2022. O crime aconteceu por volta das 15h40min desta segunda feira 01 de agosto, no Bairro Belo Horizonte.



A vítima identificada como Alcimar Gomes da Silva, conhecido como “Galo Cego” de 22 anos, morador do Bairro Itapetinga, foi morto com varios tiros de pistola .40, em frente a uma padaria. Um fato que chama a atenção da Polícia, é que a vítima foi morta na mesma moto em que foi morto Fabrício na última quinta feira no bairro Nova Betânia.



Alcimar Gomes era preso de justiça do regime aberto, tendo que assinar mensalmente o livro de presença da justiça. Ele respondia por tráfico de drogas. O mesmo estava chegando em uma padaria e quando descia da moto foi assassinado, antes de entrar no estabelecimento.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa vai investigar o caso.

O corpo de Alcimar Gomes foi recolhido após a perícia para ser examinado no ITEP.

