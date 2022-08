Acidente aconteceu na madrugada de sábado (27) no Alecrim. Suspeito foi indicado por homicídio simples.





Casal morre após moto ser atingida por carro e arrastada por mais de cem metros em Natal — Foto: Arquivo da família





A Justiça do Rio Grande do Norte decretou prisão preventiva para o homem de 24 anos que atropelou um casal em uma moto e arrastou as vítimas por cerca de 100 metros na madrugada de sábado (27), em Natal. As vítimas morreram.





Na audiência de custódia, o suspeito foi indiciado por homicídio simples, segundo a equipe do plantão judiciário. O homem segue hospitalizado até o início da tarde deste domingo (28).





O acidente aconteceu no bairro do Alecrim, Zona Leste de Natal. De acordo com o boletim de ocorrência, o casal estava parado no sinal vermelho no cruzamento das Avenidas Coronel Estevam com a Avenida 4 quando o carro, em alta velocidade, atingiu a moto por trás.





A moto com o casal foi arrastada por mais de cem metros. O carro só parou quando bateu na fachada de uma loja.





A moto ficou completamente destruída e o casal morreu no local. As vítimas foram identificadas como Maria Luiza, 24 anos, e Gabriel Lorenzo Moreira, de 25 anos. Os dois eram noivos.





Ao chegar ao local do acidente os policiais militares não conseguiram fazer o teste do bafômetro no motorista do carro porque ele estava com colar cervical e um equipamento de imobilização no maxilar. Ele foi socorrido pelo Samu e levado para o Pronto-socorro Clóvis Sarinho.





Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, no hospital, o motorista disse que fez uso de cocaína.









Casal morre após moto ser atingida por carro e arrastada por mais de cem metros em Natal — Foto: Reprodução





Imagem: G1/RN