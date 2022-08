Robson Isaque da Silva Santos, de 20 anos, estava na casa da namorada no bairro Redenção, zona oeste da cidade de Mossoró/RN, quando terminou morto com tiros de pistola no início da noite deste sábado, 30.

O ataque a tiros assustou os moradores vizinhos, que acionaram a Polícia Militar. Ao chegar ao local, Robson já estava sem vida. A Polícia Civil e a também o Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP) foram acionados.

O corpo da vítima foi removido para exames na sede do ITEP. O que foi apurado no local, será produzido um relatório pela Delegacia de Plantão e entregue a Divisão de Homicídios de Mossoró, a quem compete investigar crimes desta natureza.

Em contato com o MH, uma moradora relatou que a vítima não morava no Redenção. Ela disse que morava no Nova Mossoró e que estava naquela região para visitar a namorada. Esta informação foi confirmada pela PM.