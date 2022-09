A Pesquisa Genial/Quaest para as eleições presidenciais de 2022, divulgada nesta quarta-feira (31), mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda se mantém à frente, com 44% das intenções de voto no primeiro turno contra 32% do atual presidente Jair Bolsonaro (PL). A diferença de 12 pontos entre os candidatos se manteve em relação a