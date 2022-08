Um patrulhamento a pé, realizado por policiais militares do 10º BPM, na tarde de domingo, 31 de Julho de 2022, terminou na prisão de um elemento armado, no evento. Segundo informações que foram repassadas pela polícia militar, o elemento identificado como Luiz Fernando de Souza Silva, estava cheirando loló, no momento que foi abordado. Na revista pessoal, os PMs encontraram um revólver calibre 38 com quatro municções intactas. Ele não possuia porte de arma, nem tão pouco registro da arma.

O sujeito, recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e foi conduzido para à delegacia na cidade de Macau, na região Salineira. Ele foi autuado em flagrante delito.