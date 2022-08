A influenciadora digital Deolane Bezerra é alvo de uma investigação da Polícia Civil de São Paulo por suposto envolvimento com o crime organizado. Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), mostram que a empresa da advogada e influenciadora, movimentou quase que o triplo do que o permitido. As informações foram divulgadas com exclusividade pelo SBT.





Segundo o Coaf, a empresa de Deolane movimentou R$ 13 milhões entre maio de 2021 e maio de 2022, muito acima do limite de R$ 4,8 milhões estabelecido pelo Simples Nacional.





