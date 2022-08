Imagem: Agência Brasil



Na noite deste domingo (28), a partir das 21h, acontecerá o primeiro debate entre os candidatos ao Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estarão acompanhados por familiares e aliados no debate que o UOL promove hoje em parceria com o Grupo Bandeirantes, a Folha de S.Paulo e a TV Cultura.