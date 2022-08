Na noite dessa segunda-feira (01) O candidato ao Senado, Rogério Marinho (PL) e o candidato ao Governo Fábio Dantas (Solidariedade) ao lado do seu candidato a vice-governador, Ivan Júnior (União Brasil), cumpriram agenda em Mossoró marcando presença no evento “Encontro com os amigos do Paredão” do Prefeito Allyson. Juntamente com Jadson e Lawrence seus candidatos a deputado estadual e federal respectivamente.

O evento contou com um grande público de apoiadores. Em seu discurso Allyson ressalta a importância de cada um dos seus candidatos, sempre de forma positiva e acreditando na vitória. “No dia 2 de outubro vou descer o grande alto de são Manoel com a vitória de cada um de vocês, assim como foi na minha.” Expressou o Prefeito Allyson Bezerra.