O Tribunal Superior do Trabalho - TST, através do seu presidente, o ministro Emmanoel Pereira, prestou nesta terça-feira (04) em Brasília, uma homenagem a Senadora Zenaide Maia e ao ex-prefeito Jaime Calado com a entrega da Medalha Comemorativa aos 80 anos da Justiça do Trabalho. São agraciados com essa medalha personalidades que prestam relevantes serviços aos trabalhadores brasileiros.





O Presidente do TST, ministro Emmanoel Pereira, fez questão de entregar pessoalmente a distinção a Senadora Zenaide Maia e seu esposo, Dr. Jaime Calado, pré-candidato a Deputado Federal pelo Rio Grande do Norte, com a honraria que representa o reconhecimento institucional dos trabalhos efetuados por ambos.





Para Zenaide Maia e o Dr. Jaime Calado, a homenagem foi recebida com grande alegria. "Sentimo-nos muito honrados com a atitude do presidente do TST. Essa homenagem é mais um motivo para continuarmos lutando para oferecer melhorias para a classe trabalhadora brasileira e, em particular, do Rio Grande do Norte", declarou a senadora, acompanhada do seu esposo também homenageado.





Segundo o presidente do TST, foi "Uma merecida homenagem para ambos - a Senadora Zenaide e o Dr. Jaime Calado, que pensam em um Brasil mais justo e na valorização da Justiça do Trabalho", ressaltou o ministro Emmanoel Pereira.