Este sábado (23) será marcado por muitas definições para o pleito de outubro. Sete convenções partidárias irão ocorrer com intenção de deliberar sobre coligações e escolha de nomes que concorrerão nas eleições deste ano.

O Partido dos Trabalhadores (PT) irá homologar a candidatura à reeleição da governadora Fátima Bezerra. Unido nacionalmente por meio do novíssimo instituto das “federações partidárias”, a sua convenção será realizada em conjunto com o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e do Partido Verde (PV), que juntos formam a “Federação Brasil da Esperança”.

Devem compor o partido da governadora, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) presidido pelo deputado federal Walter Alves, que é o indicado da sigla para ser o vice de Fátima Bezerra, e Partido Democrático Trabalhista (PDT), do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, que deverá compor a chapa disputando a vaga de senador.

O MDB de Walter Alves também realiza neste sábado (23) a sua convenção cartorial. Será a partir das 9h, no auditório do edifício Executive Park, mesmo endereço onde funciona a sede do diretório estadual da sigla. No encontro serão homologadas as candidaturas emedebistas deste ano, conforme manda a legislação eleitoral.

Já a convenção do Republicanos, que homologará a candidatura de nomes como Jaime Calado e Márcia Maia para a Câmara Federal, acontece entre 8h e 14h, no Hotel Holiday Inn. O Patriota irá se reunir na Câmara Municipal de Natal das 9h às 12h.

O PDT do ex-prefeito Carlos Eduardo também fará a sua convenção neste sábado, assim como o PMN e o PSTU.

Novo Notícias