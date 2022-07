Um segurança de farmácia foi morto a tiros na noite deste sábado (23), em São Gonçalo do Amarante, por quatro homens encapuzados que chegaram em um veículo atirando. O homem chegou a ser socorrido com vida para o hospital Belarmina Monte, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com as informações da polícia, os homens que atiraram praticavam assaltos na região. Além do segurança, uma outra vítima foi atingida por tiros.

Ainda de acordo com a polícia, ao ouvirem os disparos, policiais seguiram para o local e trocaram tiros com os bandidos.

A polícia realizou diligências na região em busca dos autores dos disparos. Nenhum dinheiro da farmácia foi levado.

Com informações de Via Certa Natal