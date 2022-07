A relação completa por estado está na página especial "As promessas de Fátima". No link, é possível ver todas as promessas feitas pela governadora e o andamento de cada uma. Para selecionar as promessas em 2018, foi considerado o que pode ser claramente cobrado e medido.





Na atualização anterior, após dois anos e meio de gestão, o percentual de compromissos cumpridos era de 22%.





Já as promessas que ainda não foram cumpridas pelo governo estadual representam 43%. No meio de 2021, eram 56%.





Em números absolutos, o resultado da avaliação das promessas de Fátima é:





Total de promessas: 53

Cumpridas: 18

Cumpridas em parte: 12

Não cumpridas ainda: 23





Em nota, o governo do estado afirmou que empreende esforços de gestão para alcançar as metas estabelecidas no pleito de 2018, e considerou que "mesmo diante das adversidades impostas pela pandemia da covid-19, conseguiu implementar 56,6% desse planejamento até junho deste ano, seja de forma plena ou parcial".





"Além de enfrentar uma das maiores crises sanitárias, que demandou foco e planejamento para salvar vidas humanas, o governo enfrentou com responsabilidade e austeridade o caos administrativo sob o qual recebeu o estado em 1º de janeiro de 2019, quando os servidores públicos estaduais sofriam os efeitos de quatro folhas salariais atrasadas — aproximadamente R$ 1 bilhão — e uma dívida de R$ 1,6 bilhão com fornecedores e outros credores institucionais. Por outro lado, havia apenas R$ 3 milhões em caixa", disse, na nota





A gestão ainda afirmou que precisou tomar várias medidas para pagamento das dívidas. "Recursos que, não fosse o descalabro econômico-financeiro herdado em janeiro de 2019, teriam viabilizado as demais metas até aqui em fase de implantação".

Com informações do G1