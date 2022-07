Um inquérito do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) que investigava o suposto envolvimento do prefeito de Patu, Rivelino Câmara, e do deputado estadual Bernardo Amorim, o doutor Bernardo, com uma quadrilha ligada às fraudes em seguros de veículos foi arquivado.

O Prefeito recebeu um presente antecipado.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (21), um dia antes de seu aniversário.

Deve ter comemorado muito a decisão do MP

Conforme o documento, a apuração foi arquivada por ausência de indícios ou prova da prática de crime para a instauração de um procedimento investigatório.

Veja documento:

E por falar em comemoração quem tem motivos para amar Patu e comemorar é a empresa Oeste Construções e Serviços Eireli, inscrita no CNPJ 17.039.881/0001-57 que vem se destacando como um dos principais prestadores de serviços do município desde 2019, como mostra o Portal de Transparência do TCE.

Enfim, Parabéns Prefeito e Parabéns Oeste Construções.