Rápida: Assim como muitas cidades do estado, Ceará-Mirim é uma das que mais sofrem com o problema das fortes chuvas que geraram transtornos em diversos pontos do RN.

Conforme apurou o Notícias do RN (NRN) o prefeito da cidade, Júlio César, entrou pela madrugada visitando os diversos pontos de alagamento.

Moradores clamavam por socorro e a prefeitura instalou bombas nos principais pontos da cidade. Mais cedo, o prefeito já havia decretado Estado de Calamidade Pública.