Paciente está ciente do crime e está abalada, segundo a polícia; Giovanni Bezerra passou sua primeira noite na cadeia

A paciente que foi vítima de estupro pelo médico Giovanni Bezerra Quintella durante o parto no último domingo (16), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, já teve alta do Hospital da Mulher, de acordo com a polícia. A Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) espera ouvir o depoimento dela na investigação do caso, que precisa ser concluída em até dez dias.





Segundo a polícia, a vítima está ciente do que aconteceu e está abalada. A delegada Bárbara Lomba também aguarda ouvir o marido da mulher ainda nesta quarta-feira (13).





Os agentes já entregaram à perícia o celular utilizado pelas enfermeiras para filmar o estupro, bem como a gaze que teria sido usada por Giovanni para limpar a vítima e pode conter material genético.





A Deam investiga, de forma paralela, pelo menos outros cinco possíveis casos de abuso sexual cometidos pelo anestesista contra outras pacientes. Três mulheres já prestaram depoimentos à polícia.





Além da vítima que foi gravada pelas enfermeiras, a delegada ainda pretende ouvir outras duas grávidas que passaram por trabalhos de parto com o mesmo médico no domingo.





Suspeitas de estupro também são apuradas no Hospital de Mesquita, também na Baixada Fluminense, onde Giovanni atuava.





Preso na cadeia Pedrolino Werling de Oliveira, em Gericinó, na zona oeste do Rio, o anestesista teve uma noite calma e está sozinho em uma cela, de acordo com a Seap (Secretaria de Administração Penal. Ao chegar no presídio, nesta terça, ele teria sido hostilizado por outros detentos.