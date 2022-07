A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 28/7, com apoio da Força-Tarefa de Segurança Pública de Mossoró/RN, a Operação Dublê objetivando colher provas para instruir inquérito policial que investiga um homem que estaria se passando por Delegado da PF na cidade de Mossoró.

Os policiais estão cumprindo um mandado de busca e apreensão expedido pela 10ª Vara da Justiça Federal/RN, em um endereço residencial no bairro Aeroporto. O investigado, um homem de 29 anos, responde a dois processos pela prática de crimes previstos no Estatuto do Desarmamento em Mossoró/RN.

A investigação teve início no mês de maio deste ano quando uma mulher procurou a Delegacia da Polícia Federal em Mossoró para relatar que estaria sendo assediada por uma pessoa que teria se identificado como delegado da PF e que teria enviado credenciais de membro da instituição, após suposta interação ocorrida em um aplicativo de relacionamento.

O investigado está sendo intimado, também, a cumprir medidas cautelares diversas de prisão, entre elas de não manter contato com a vítima por qualquer meio.