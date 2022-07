Ao todo, operação Maritimum cumpre 46 mandados de prisão preventiva e 90 mandados de busca e apreensão são cumpridos em sete estados.





A Polícia Federal apreendeu cerca de 4 toneladas de cocaína em Areia Branca, na região Oeste potiguar, durante a operação Maritimum, deflagrada nesta quarta-feira (13) no Rio Grande do Norte e em mais seis estados do país. A quantidade de droga é uma estimativa, já que a pesagem oficial ainda não foi realizada.





A operação visa desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas que atuava em portos das regiões Nordeste e Sudeste, principalmente nos de Natal (RN), Salvador (BA) e Santos (SP).





No Rio Grande do Norte, alguns dos mandados foram cumpridos dentro da Cadeia Pública de Natal.





Já a carga de cocaína foi encontrada em Areia Branca, na região Oeste do estado. Apesar da estimativa inicial, a pesagem oficial do entorpecente não tinha sido feita até a última atualização desta matéria.









Ao todo, a ação teve objetivo de cumprir 46 mandados de prisão preventiva e 90 mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Criminal da Justiça Federal do RN no Rio Grande do Norte, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará e Pará.





A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 169,6 milhões nas contas bancárias de investigados.





Investigação





Segundo a PF, as investigações foram iniciadas no final de 2021 e identificaram um grupo responsável pelo transporte e armazenamento da droga que entrava no Brasil pelas fronteiras com países produtores.





Em seguida, o grupo realizava a “contaminação” de contêineres, ou seja, escondiam a droga em cargas de frutas e outras mercadorias que teriam como destino os portos da Europa.





