O vereador de Parnamirim, Michael Borges (PSDB) da Frente Parlamentar em Defesa do Servidor e intitulado representante da categoria dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, bandeira que defende e que tenta angariar apoios para sua possível candidatura a Deputado Federal, destacou a luta pelo Decreto n° 6825, assinado pelo prefeito de Parnamirim, Rosano Taveira. Este decreto define a nova tabela de vencimento básico de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias.





O evento da assinatura foi realizado no auditório da Prefeitura de Parnamirim e contou com a presença da categoria. A emenda estabelece o reajuste da nova tabela salarial, dentro do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Secretaria Municipal de Saúde (Sesad), tendo como base inicial o valor de dois salários mínimos, de acordo com o piso nacional.