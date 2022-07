Uma mulher foi presa suspeita de encomendar, por R$ 300, o assassinato da nora venezuelana, em Manaus. Segundo a Polícia Civil, a sogra, de 37 anos, pagou para um homem assassinar Yeimy Yenileth Vargas Rodríguez, 27, namorada do filho.

Ela não aceitava o relacionamento dos dois. O crime ocorreu há duas semanas e a mulher acabou detida ontem. Deborah Barreiros, delegada da DEHS (Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro), disse que a vítima e a nora discutiam com frequência.

Ela sempre figurou como suspeita, pois verificamos que ela e a vítima discutiam com frequência, pelo fato não aceitar o relacionamento de Yeimy com seu filho, um adolescente de 16 anos. Em um desses desentendimentos, a mulher a ameaçou com uma faca", disse a delegada.

e acordo com a polícia, o homem pago pela sogra foi preso na semana passada e confirmou que ela foi mandante do crime, durante depoimento, e que lhe foram pagos R$ 300 para realizar a execução. No laudo médico, consta que Yeimy foi morta com 12 facadas, teve o maxilar quebrado e ainda foi torturada. A Justiça expediu mandado de prisão temporária para a suspeita no sábado (16).

"Em posse do mandado, seguimos até o endereço dela, no mesmo bairro onde o crime ocorreu e efetuamos sua prisão", disse Deborah.

A sogra responderá pelo crime de homicídio qualificado e foi encaminhada para audiência de custódia, na CRT (Central de Recebimento e Triagem), onde permanecerá à disposição da Justiça. A reportagem busca as defesas dos suspeitos e atualizará o texto com seus posicionamentos caso haja resposta..