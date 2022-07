Um acidente grave terminou em morte no início da manhã desta terça-feira (26) no cruzamento das Avenidas Amintas Barros com Interventor Mário Câmara. Um ônibus da cidade de Goianinha, Região Metropolitana de Natal, colidiu com uma moto em trecho de semáforo entre as duas avenidas. Roelen Batista de Oliveira, 24 anos, condutor da moto, morreu no local do acidente.