A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso e Pessoa com Deficiência (DEPID) de Natal, efetuou a prisão de Ivete Silveira Gadelha, 74 anos, nesta segunda-feira (24), suspeita do cometimento dos crimes de desvio de proventos e de maus-tratos, ambos previstos no Estatuto do Idoso, em desfavor do seu marido, de 79 anos.

As investigações se iniciaram através de denúncia anônima, que dava conta de que o idoso vivia em condição insalubre, incompatível com sua renda mensal de servidor público aposentado.

Nesta segunda-feira (24), a vítima compareceu na delegacia especializada fazendo uso de uma cadeira de rodas locada, acompanhada de familiares, para que fosse ouvida acerca dos fatos reportados na denúncia em questão.

Na ocasião da colheita das declarações de um dos familiares, a suspeita chegou na delegacia e solicitou a devolução da cadeira de rodas que o idoso fazia uso, para não ter que arcar com o custo de mais uma diária do equipamento, o deixando em situação de vulnerabilidade, visto que apresentava dificuldades notórias de locomoção, sendo-lhe dada voz de prisão em flagrante.

Além deste fato, ficou comprovado que a suspeita destinava os proventos do idoso para uso próprio e de terceiros, em detrimento das necessidades básicas do ancião.

A suspeita foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.