Pacientes e funcionários do Hospital Santa Catarina, em Natal , denunciam que grávidas que precisam realizar o parto por meio de cesariana na unidade não têm o direito de entrar com acompanhantes no centro cirúrgico 'há anos'.





Segundo relato de funcionários da unidade de saúde, quando o parto é normal, sem necessidade de cesárea, a entrada do acompanhante tem sido permitida.





Os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, são obrigados a permitir à gestante o direito a acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto, segundo a lei federal nº 11.108/2005.





Os funcionários do hospital contaram que a justificativa dada às gestantes que questionam a razão do impedimento é que não há roupa cirúrgica para o acompanhante entrar na sala.





"Se a paciente precisar fazer uma cesárea, eles alegam que não pode entrar acompanhante por falta de roupa [específica]. Eles usam dessa ferramenta para que o acompanhante não possa entrar. Isso é errado, contra a lei, mas o hospital faz. Quando chega alguém esclarecido e aponta a lei, eles deixam entrar, de repente aparece roupa. Mas acontece há muitos anos", relatou um funcionário, que preferiu não se identificar.





Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) informou que "a orientação geral, a todos os estabelecimentos públicos e privados de saúde do Rio Grande do Norte, é de que as pacientes devem contar com acompanhante, seguindo a lei nº 11.108/2005" e que o "setor técnico da Secretaria avalia a emissão de uma nota técnica reforçando a orientação aos serviços de saúde, a ser emitida em breve".





Gestantes relatam falta de acompanhante





A empresária Helaine Pontes teve a filha no Hospital Santa Catarina em 2013. Ela não teve o direito de ter um acompanhante na sala de cirurgia durante a cesárea. "Em nenhum momento meu marido pode entrar comigo e nem ninguém", conta.





"Isso me deixa muito triste porque eu queria meu marido estivesse junto comigo, me acolhendo, cuidando de mim", complementa a empresária.





Walquiria Braz de Lima, de 46 anos, teve dois filhos no Hospital Santa Catarina e em nenhum dos partos teve direito a acompanhante. Ela conta que teve o primeiro filho há seis anos, em 2016, e sequer sabia que tinha esse direito.