A governadora e candidata à reeleição Fátima Bezerra (PT) ampliou sua vantagem na liderança da corrida eleitoral no Rio Grande do Norte. Se as eleições fossem hoje, a petista venceria no 1º turno, segundo números de uma nova pesquisa Consult divulgada nesta terça-feira (26).

Veja os números:

Governo do RN – Estimulada

Fátima Bezerra (PT): 36,53%

Fábio Dantas (Solidariedade): 13%

Styvenson Valentim (Podemos): 12,88%

Clorisa Linhares (PMB): 0,82%

Rosália Fernandes (PSTU): 0,47%

Danniel Morais (PSOL): 0,24%

Rodrigo Vieira (DC): 0,24%

Nenhum: 15,29%

Não sabe dizer: 20,24%

Outro: 0,29%

Entre os três primeiros colocados, em relação à última pesquisa, divulgada em 28 de junho, Fátima foi a única que oscilou fora da margem de erro. Ela subiu 3,29 pontos percentuais. Já Fábio Dantas caiu 2,12, e Styvenson desceu 1,24 pontos – as duas oscilações dentro da margem de erro. Os demais nomes se mantiveram abaixo de 1%.

Com os novos números, a distância de Fátima para Fábio Dantas subiu de 18,12 pontos para 23,53 pontos percentuais, fora da margem de erro.

Segundo turno

A pesquisa também simulou um cenário de segundo turno entre Fátima e Fábio Dantas. Segundo a Consult/Sinduscon/98FM, a governadora venceria o ex-vice-governador.

Confira os números:

Governo do RN – Estimulada – Segundo turno

Fátima Bezerra (PT): 41,18%

Fábio Dantas (Solidariedade): 27,47%

Nenhum: 17,18%

Não sabe dizer: 14,18%

Em relação à última pesquisa, Fátima subiu 4,71 pontos percentuais e Fábio oscilou 0,88 ponto para cima. Com isso, a distância entre eles saiu de 9,88 para 13,71 pontos percentuais.

Governo do RN – Espontânea

A liderança da governadora também ocorre na pesquisa espontânea, quando o entrevistado pode citar qualquer nome.

Fátima Bezerra (PT): 17,18%

Fábio Dantas (Solidariedade): 6,53%

Styvenson Valentim (Podemos): 3,35%

Clorisa Linhares (PMB): 0,29%

Danniel Morais (PSOL): 0,06%

Nenhum: 9,18%

Não sabe dizer: 62,94%

Outro: 0,47%

Dados

A pesquisa Consult/Sinduscon/98FM aplicou 1.700 entrevistas entre os dias 20 e 24 de julho, em 48 municípios potiguares. A margem de erro da pesquisa é de 2,37 pontos percentuais para mais ou menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob os números RN-05213/2022 e BR-02769/2022.