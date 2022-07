John Julius Jacobson Jr., de 42 anos de idade, mais conhecido como Skylar DeLeon, famoso por ter atuado na série de TV Power Rangers (1993-1996), foi condenado à morte na Califórnia, EUA, por duplo assassinato.

Skylar, que fez diversas pontas em outras séries de TV, viu a carreira definhar no início dos anos 2000 e entrou para o mundo do crime. No início, Skylar e a mulher, Jennifer Henderson, faziam pequenos roubos, mas em 2004, se aproximaram do casal Thomas Hawks e Jackie Hawks, que tinha um iate à venda, para fazer um grande assalto.

Durante um encontro em Newport Beach Harbor, DeLeon, sua mulher e outros três cúmplices atacaram os donos do barco, amarraram os dois e os jogaram no mar. Os corpos nunca foram encontrados. Anos depois, Skylar confessou os crimes.