Imagem: Ney Douglas, Alex Regis e Rosali Arruda





De acordo com informações repassadas para o Notícias do RN a STTU ( Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal) teria liberado, no final da tarde desta quinta-feira (14), o trânsito no trecho entre a Av. Ayrton Senna e Av. das Alagoas.





Até então a informação era de que o trecho não teria data para liberação, inclusive se chegou a cogitar que passaria mais 10 dias interditado.





De acordo com nossa fonte, o inspetor Galvão da STTU havia realizado testes com uma viatura e observou que a quantidade de água na pista estaria em um nível aceitável para possibilitar o tráfego.