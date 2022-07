De acordo com informações, familiares do pequeno Ronald Barbosa, residente na cidade de Carius, no Estado do Ceará, teriam vindo ao Rio Grande do Norte para um passeio familiar e no final da tarde de sábado (23), por alguns minutos de distração, sentiram falta da criança e saíram à procura, quando encontraram a criança no fundo da piscina.

Os familiares ainda tentaram fazer algumas manobras de respiração e levaram a criança em seguida ao plantão médico da maternidade Mãe Joaquina, mas a criança já estava sem vida, comovendo todos os profissionais de saúde.

Em seguida, o corpo foi encaminhado ao ITEP-RN em Pau dos Ferros, e após exames periciais foi liberado para sepultamento em solo cearense.

Ronald era apaixonado por vaquejada, costumava brincar de vaquejada de pneus e os troféus eram confeccionados com papelão.

Que Deus encha de força e conforte o coração de seus familiares e amigos para continuar a caminhada.