O quarto maior partido do Brasil, PSD, realizou no Rio Grande do Norte, nesta sexta-feira (22), sua convenção estadual para apresentar seus candidatos a deputados federais e estaduais e formalizar apoio ao nome de Fábio Dantas (Solidariedade) ao Governo do RN e Rogério Marinho (PL) para o Senado.

Com isso, Fábio Dantas e Rogério Marinho ampliam suas alianças, garantem mais tempo para propaganda eleitoral e reforçam os apoios para as campanhas majoritárias.

“Uma sexta-feira para comemorarmos. Primeiro recebemos o apoio do União Brasil, maior partido do país que indica o nosso vice, ex-prefeito Ivan Júnior. Agora se soma ao nosso projeto o PSD de Jacó, Ériko e Antônio Jácome. Vamos juntos trabalhar para mudar a história do Rio Grande do Norte”, destacou Fábio Dantas.