A Polícia Rodoviária Federal, em uma operação conjunta com a Polícia Civil do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte, prendeu, na manhã desta quinta-feira (28), no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro, Anderson Mendonça da Silva, de 38 anos.

‘Sancinho’, como é mais conhecido, foi preso por meio de mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Parnamirim pelo crime de tráfico de drogas e estava foragido do sistema prisional potiguar. Ele é suspeito de chefiar o tráfico de drogas no RN.

Durante a ação policial, foram apreendidas uma pistola calibre 9mm e 29 munições de igual calibre, além de uma Carteira Nacional de Habilitação com dados falsos, resultando na prisão em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e uso de documento falso.

De acordo com a polícia, Anderson ainda responde a processos criminais em Nova Cruz, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante por porte ilegal de armas, tráfico de drogas e latrocínio, sendo o mais violento e perigoso da organização criminosa. Ele ainda é suspeito de ligação com crimes cometidos por um grupo também conhecido como “Novo Cangaço”, responsável por ataques e roubos a bancos em vários estados do Brasil.

O preso foi encaminhado à 5ª DP, no Rio de Janeiro, onde serão cumpridas as formalidades legais e permanecerá preso à disposição da justiça.