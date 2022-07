Após quase três meses de investigação a DHPP (Divisão de homicídios e Proteção a Pessoa), de Parnamirim, encontra uma dificuldade para concluir o inquérito que investiga o assassinato da vendedora Ana Bruna Rodrigues, de 22 anos, morta no dia 29 de abril. De acordo com uma fonte do PortalBO, o setor da Polícia Civil que realiza as perícias dos aparelhos telefônicos apreendidos, sob autorização da justiça, está com uma demanda acentuada e por isso não vem cumprindo de maneira célere os pedidos das delegacias.

O delegado Emerson Valente, que investiga o caso, confirmou que de fato poderá prorrogar o tempo da apuração por causa da ausência dessa perícia, mas quer remeter o inquérito à justiça em breve. Valente precisa desse conteúdo para firmar certezas quanto a algumas linhas as quais ele já vem direcionando ao longo das semanas. A família, amigos e a própria sociedade espera a elucidação desse crime, que desde o momento da execução se tornou um mistério envolto a rumores e hipóteses.