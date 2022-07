BCG, tríplice bacteriana, hepatite B e poliomielite. As taxas de vacinação de todas essas doenças estão menores no Brasil do que as médias mundiais. Em 2021, as principais vacinas previstas no calendário infantil tiveram índices abaixo de 73%. É o que mostram os dados de um novo relatório global da OMS e da UNICEF.

“É um quadro dramático. Nós estamos entre os 10 piores países do mundo em vacinação, ao lado do Haiti e da Venezuela, países que tem dificuldades econômicas enormes e não têm um programa tão organizado como o nosso”, lamenta Carla Domingues, epidemiologista e ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações.

g1