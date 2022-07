Um homem de 61 anos foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (26) em Apodi, município do interior do Rio Grande do Norte. Manoel Januário de Lima, 61 anos, era sogro de um policial militar que atua no município. Segundo a Polícia Militar, a vítima não tinha envolvimento com nenhum tipo de crime.

O crime ocorreu por volta das 11h. Dois homens em uma motocicleta se aproximaram e fizeram vários disparos contra Manoel, que morreu no local. Moradores do bairro de Lagoa Seca, onde o crime ocorreu, ficaram assustados com a ação criminosa.