Um acidente envolvendo um ônibus deixou 15 pessoas feridas em estado grave na madrugada de hoje. Dois passageiros sofreram amputações.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 5h, o ônibus tombou no quilômetros 960 da rodovia BR-163, entre os municípios de Belterra e Santarém, que era o destino do ônibus.

O local do acidente fica distante 40 quilômetros da parada final. O ônibus vinha de Porto Alegre.

Ao todo, havia entre 15 e 19 passageiros no veículo, antes do acidente, havia feito sua última parada no município de Rurópolis. "Ainda não temos o número exato de ocupantes e suas identificações, mas a empresa foi notificada a repassar a lista de passageiros", informou o inspetor Sidmar de Oliveira, da Polícia Rodoviária Federal.

A perícia analisa o que provocou o acidente, mas alguns passageiros disseram que o motorista teria dormido ao volante.

Também será analisado se ele vinha dirigindo em alta velocidade, diante da gravidade do acidente. Dois passageiros tiveram membros amputados no capotamento. "Os casos mais graves foram de uma mulher, que perdeu parte da perna, e um rapaz.